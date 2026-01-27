( Suministrada por la Policía de Puerto Rico )

Agentes de la División de Drogas y Narcóticos de Carolina, con el apoyo de otras unidades, diligenciaron una orden de allanamiento en un apartamento del residencial Los Mirtos, del mencionado municipio, donde ocuparon sustancias controladas y arrestaron a cuatro adultos, entre ellos a una mujer.

Se ocuparon 115 cápsulas de “crack”, 16 envases con marihuana, 15 bolsitas con cocaína, 44 decks de heroína, armas blancas, una libreta de cuadre y $508 en efectivo.

El caso será consultado con la fiscalía para la radicación de los cargos correspondientes.