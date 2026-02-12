Agentes de la División de Arrestos Especiales y Extradiciones, capturaron al fugitivo Rafael Alberto Baéz Adorno alias “Cacique Hurakán” acusado en ausencia por la presunta agresión sexual contra una niña de 12 años.

El 6 de abril de 2023, un juez del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, expidió una orden de arresto con una fianza de $200,000, por dos cargos de agresión sexual.

La investigación estuvo a cargo de la agente Charilys García Ruiz, quien coordinó esfuerzos con el Servicio de Alguaciles Federales (U.S. Marshals) en Puerto Rico, localizando a Báez Adorno, quien trabajaba como guía turístico.

Contra Rafael A. Báez Adorno, arrestado en Middletown, Ohio, pesan cargos de agresión sexual contra una menor.
Se iniciaron gestiones con el Departamento de Justicia para tramitar el proceso de extradición a la isla donde se le diligenciará la orden de arresto y se continuará con el proceso judicial en su contra.