Agentes de la División de Arrestos Especiales y Extradiciones, capturaron al fugitivo Rafael Alberto Baéz Adorno alias “Cacique Hurakán” acusado en ausencia por la presunta agresión sexual contra una niña de 12 años.

El 6 de abril de 2023, un juez del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, expidió una orden de arresto con una fianza de $200,000, por dos cargos de agresión sexual.

La investigación estuvo a cargo de la agente Charilys García Ruiz, quien coordinó esfuerzos con el Servicio de Alguaciles Federales (U.S. Marshals) en Puerto Rico, localizando a Báez Adorno, quien trabajaba como guía turístico.

Contra Rafael A. Báez Adorno, arrestado en Middletown, Ohio, pesan cargos de agresión sexual contra una menor. ( Suministrada )

Se iniciaron gestiones con el Departamento de Justicia para tramitar el proceso de extradición a la isla donde se le diligenciará la orden de arresto y se continuará con el proceso judicial en su contra.