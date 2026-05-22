Agentes de la División de Arrestos Especiales de Bayamón capturaron ayer en el sector Villa del Toro del barrio Mucarabones en Toa Alta, al fugitivo José Peña Vargas, de 31 años, quien figuraba en la lista de Los Más Buscados.

Contra Peña Vargas, pesaba una orden de arresto porcargos de maltrato agravado y maltrato mediante amenaza, de la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica.

Los hechos que se le imputan, ocurrieron el 11 de agosto del año año 2024, cuando se alega que llegó hasta la residencia de la perjudicada, donde la agredió físicamente y le manifestó palabras soeces.

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El agente Carlos Pérez, bajo la supervisión de la sargento María E. Rosario, adscrito a la División de Violencia Doméstica de Bayamón, había consultado el caso con el fiscal Carlos Gómez, quien radicó los cargos antes mencionados.

Contra José A. Peña Vargas, se habían radicado cargos en ausencia por violencia doméstica. ( Suministrada por la Policía de Puerto Rico )

El juez Glenn Velázquez, expidió una orden de arresto con una fianza de $200,000.

El agente Rafael Rivera, adscrito a Arrestos Especiales, le diligenció la orden ante la jueza Carolina Guzmán, quien ordenó su ingreso en el Complejo Correccional de Bayamón, hasta la vista preliminar.