( Suministrada por la Policía )

Agentes de la División de Drogas y Narcóticos de Aibonito diligenciaron una orden de allanamiento en una residencia de la barriada Zambrana, en Aibonito, donde ocuparon sustancias controladas y dinero en efectivo.

Se arrestó al pregunto líder de la organización que opera en el sector, identificado como el convicto federal Guillermo Martínez Martínez de 62 años, alias Guillén.

La intervención es parte de las iniciativas de trabajo del Negociado de Drogas, Narcóticos, Control del Vicio y Armas Ilegales.

En la vivienda se ocupó una libra de marihuana, 329 decks de fentanilo, 52 cápsulas de crack, 35 bolsitas con cocaína, una balanza digital y $2,579 en efectivo.

El detenido posee antecedentes penales estatales por violación a la Ley de Sustancias Controladas en el 2002 y 2017 y por violencia doméstica en el 2024. Se desconoce la disposición de los casos en el tribunal.

Este caso se estará consultando con la fiscalía de Aibonito para la radicación de cargos.