Un arresto civil por el delito de ratería se llevó a cabo en la tarde de ayer, lunes, en el supermercado Ralph’s Food Warehous en el centro comercial Triumph Plaza, en Humacao.

Según informó el querellante, quien es el empleado de seguridad, arrestó a un hombre de 28 años, luego de que entrara al negocio y se apropiara ilegalmente de varias botellas de licor de distintas marcas, marchándose del lugar sin pagar.

Este lo interveptó en el estacionamiento y lo arrestó.

El valor total de la mercancía hurtada fue estimado en $143.96, la cual fue recuperada en el área del estacionamiento.

Relacionado con estos hechos, la Policía le ocupó sustancias controladas al sospechoso y un vehículo marca Ford Escape.

La agente Rayza Luyando, adscrita al distrito de Humacao, consultó el caso con el fiscal Juan Hernández, quien instruyó dejar al detenido en la celda para la posible radicación de cargos criminales durante el día de hoy.