La casa de empeño South Gold, ubicada en un centro comercial de Peñuelas, fue asaltada a mano armada esta mañana, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

De la pesquisa preliminar, se deprende que cuatro hombres enmascarados, vestidos de negro y armados, llegaron al negocio en un automóvil marca Hyundai Venue color blanco y se bajaron para anunciar el asalto.

Se desconoce la cantidad de dinero o propiedad hurtada.

Posteriormente, se ocupó el vehículo abandonado cerca de la escena el cuán será registrado mediante una orden del tribunal y analizado para fines periciales.

No se reportaron heridos.

Personal adscrito a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, tienen a cargo la pesquisa.