Asaltan a mano armada una casa de empeño en Peñuelas
Los delincuentes abandonaron el vehículo en el que huyeron cerca del lugar.
La casa de empeño South Gold, ubicada en un centro comercial de Peñuelas, fue asaltada a mano armada esta mañana, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.
De la pesquisa preliminar, se deprende que cuatro hombres enmascarados, vestidos de negro y armados, llegaron al negocio en un automóvil marca Hyundai Venue color blanco y se bajaron para anunciar el asalto.
Se desconoce la cantidad de dinero o propiedad hurtada.
Posteriormente, se ocupó el vehículo abandonado cerca de la escena el cuán será registrado mediante una orden del tribunal y analizado para fines periciales.
No se reportaron heridos.
Personal adscrito a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, tienen a cargo la pesquisa.