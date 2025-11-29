Una mujer, quien accidentó su vehículo en Yauco, fue víctima de robo mientras esperaba la llegada de una grúa, reportó el Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR).

La querellante le relató a las autoridades que, a eso de las 2:00 p.m., chocó contra un objeto fijo por la carretera PR-371, en el sector Monte Lejos, del barrio Frailes.

Mientras esperaba los servicios de una grúa para moverse del lugar, dos hombres, vestidos de negro y con los rostros cubiertos, se le acercaron.

“De manera amenazante y portando armas de fuego le anunciaron el asalto”, lee el informe de prensa.

Luego, los hombres le robaron $80 en efectivo, dinero que la querellante llevaba en su cartera. A pesar del robo, la mujer resultó ilesa.

Aunque el crimen ocurrió a las 2:00 p.m., se reportó a la Uniformada a eso de las 6:23 p.m.

El agente Miguel López, adscrito al Distrito de Yauco, investigó preliminarmente antes de referir el caso a la División de Robo, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, quienes continuarán con la pesquisa.