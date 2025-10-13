Una pareja fue asaltada durante la noche de ayer, domingo, en el balneario Costa de Oro, en Dorado, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

Según informó el querellante de 28 años, a eso de las 10:00 p.m. mientras se encontraba con una amiga, se les acercaron tres enmascarados, quienes mediante intimidación y amenaza, lo despojaron de una cartera de cintura, color verde y negro, que contenía su teléfono celular, $500 en efectivo y documentos personales.

No se reportaron heridos.

La pesquisa está a cargo de la División de Robos del CIC de Bayamón.