Un ciudadano radicó una querella tras ser víctima de un asalto anoche en la avenida Jesús T. Piñero, al lado del residencial Villa España, en Puerto Nuevo.

Los hechos ocurrieron en la tarde de ayer, jueves, en la avenida Jesús T. Piñero, al lado del residencial Villa España y cerca del expreso Rafael Martínez Nadal, en Puerto Nuevo.

Según alegó el querellante de 47 años, mientras se encontraba caminando, dos hombres, uno de ellos armado con un arma blanca, lo despojaron mediante amenaza e intimidación de su teléfono celular.

Además, se apropiaron ilegalmente de una billetera con sus documentos personales e identificaciones y $480 en efectivo.

PUBLICIDAD

El perjudicado resultó ileso.

Uno de los sospechosos fue descrito como tez trigueña, ojos marrones, 5′11″ de estatura aproximada y 170 libras de peso, y vestía abrigo negro con el logo de Nike, mahón largo azul y tatuaje debajo del ojo derecho de “una cruz”.

El segundo es de tez blanca, ojos marrones, 5′4″ de estatura, un peso de unas 150 libras y pelo corto lacio. Llevaba puesta una camiseta color rooj y un mahón largo gris.

El agente Kenneth Martínez, del Precinto de Puerto Nuevo, investigó de manera preliminar y refirió el caso mediante el sistema al personal del CIC de San Juan.