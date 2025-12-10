Un septuagenario fue asaltado esta mañana al llegar a su hogar, localizado en la carretera PR-14 del barrio Robles, en Aibonito, tras retirar dinero de una institución bancaria.

La llamada de alerta se recibió a las 9:50 a.m. en el cuartel del distrito de Aibonito.

Al llegar los patrulleros, el querellante de 74 años, les narró que estuvo en una sucursal del Banco Popular donde retiro la cantidad de $13,000 y al regresar a su residencia estacionó su vehículo en la marquesina con el dinero y unas medicinas, al cerrar el portón entró de golpe un vehículo negro que lo impacta en la pierna izquierda.

Del carro se bajó un hombre que tenía el rostro cubierto y fue directo a la bolsa donde tenía el dinero y se lo robó.

No se informó la condición del perjudicado.

La pesquisa está a cargo de la División de Robos del CIC de Aibonito.