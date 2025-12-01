Un septuagenario fue asaltado al mediodía de hoy, lunes, en la calle Elisa Colberg en Miramar, Santurce.

Según el informe de novedades de la Policía, el hombre, de 79 años, estaba haciendo una caminata cuando se le acercó un hombre y mediante violencia lo despojó de una cadena en oro de 14 kilates.

El perjudicado valoró la prenda en más de $500.

El septuagenario resultó ileso en el incidente.

El sospechoso fue descrito como de aproximadamente de 25-30 años, tez trigueña oscura, alto, delgado y cabello oscuro. Al momento del robo vestía una camiseta amarilla y anaranjada, pantalón largo y gorra roja.

La agente Nilmady Piñero, adscrita al Precinto de San Juan y Santurce, investigó preliminarmente y refirió el caso al personal de la División de Robo del CIC de San Juan.