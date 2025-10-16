Asaltan a una mujer frente a parque en San Juan
Un ladrón se apropió de su cartera que estaba en una silla al lado de la querellante.
Policías municipales de San Juan investigaron una querella por apropiación ilegal, reportada a las 5:19 de la tarde de ayer, miércoles, en la calle San Agustín, frente al Parque Luis Muñoz Rivera.
Según la querellante, se sentó frente a un negocio y alguien se bajó de una guagua Toyota Tacoma y se apropió de su cartera, que contenía unas llaves, tarjetas de crédito y/o débito, el cargador de una tableta electrónica y unas gafas.
La perjudicada que intentó perseguirlo resultó ilesa y el sospechoso huyó con rumbo desconocido.
El policía Giovanni Colón investigó y refirió el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) Municipal de San Juan.