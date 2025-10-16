Policías municipales de San Juan investigaron una querella por apropiación ilegal, reportada a las 5:19 de la tarde de ayer, miércoles, en la calle San Agustín, frente al Parque Luis Muñoz Rivera.

Según la querellante, se sentó frente a un negocio y alguien se bajó de una guagua Toyota Tacoma y se apropió de su cartera, que contenía unas llaves, tarjetas de crédito y/o débito, el cargador de una tableta electrónica y unas gafas.

La perjudicada que intentó perseguirlo resultó ilesa y el sospechoso huyó con rumbo desconocido.

El policía Giovanni Colón investigó y refirió el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) Municipal de San Juan.