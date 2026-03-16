El restaurante de comida rápida Burger King, ubicado en la avenida Font Martelo, en Humacao, fue asaltado esta madrugada.

Según la información preliminar suministrada por la Policía, a eso de las 3:20 a.m. de este lunes, un hombre llegó frente a la ventanilla del servicarro, donde se le negó el servicio.

Acto seguido, el hombre entró al establecimiento para ordenar una soda y, mediante intimidación, anunció el robo, despojando a una cajera de $221.

La perjudicada resultó ilesa.

La División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao, continuará con la pesquisa.