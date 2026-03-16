Asaltan Burger King de Humacao
El sospechoso llegó a pie frente al servicarro, pero como no lo atendieron, entró y perpetró el robo.
PUBLICIDAD
El restaurante de comida rápida Burger King, ubicado en la avenida Font Martelo, en Humacao, fue asaltado esta madrugada.
Según la información preliminar suministrada por la Policía, a eso de las 3:20 a.m. de este lunes, un hombre llegó frente a la ventanilla del servicarro, donde se le negó el servicio.
Acto seguido, el hombre entró al establecimiento para ordenar una soda y, mediante intimidación, anunció el robo, despojando a una cajera de $221.
La perjudicada resultó ilesa.
La División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao, continuará con la pesquisa.