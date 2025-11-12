Una ciudadana fue asaltada en la tarde de ayer, martes, en el estacionamiento del centro comercial Plaza Escorial, en Carolina.

Según alegó la querellante, mientras se encontraba en el interior de su vehículo, un hombre armado con una navaja se le acercó y, mediante amenaza e intimidación la despojó de $100 en efectivo.

El sospecho fue descrito como de tez trigueña y vestía camisa negra y pantalón color negro con rayas blancas.

La perjudicada resultó ilesa.

División de Robos del CIC de Carolina investiga la querella.