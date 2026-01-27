Un turista fue asaltado al mediodía de hoy, martes, en los predios de la Plaza de Armas, en el Viejo San Juan.

Según alegó el querellante, de 80 años, residente en Canadá, que mientras se encontraba en el lugar alguien le arrebató una cadena de oro de 18 kilates que llevaba puesta en su cuello.

El perjudicado, que resultó ileso en el incidente, valoró la cadena en $5,000.

El caso se refirió al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.