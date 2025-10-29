Una mujer de 76 años fue agredida en medio de un robo domiciliario reportado esta madrugada en su residencia localizada en el sector Camaseyes del barrio Sabana Seca, en Toa Baja.

La querella se reportó a las 4:57 a.m. luego de que un asaltante entrara en su hogar y tras darle un puño en la nariz la despojó de $3,000 en efectivo.

La condición de salud de la querellante es estable.

La División de Robos del CIC de Bayamón continuará con la pesquisa correspondiente.