Una conductora fue asaltada en la tarde de ayer, jueves, mientras en la carretera 827 del barrio Ortiz, en Toa Alta.

Según informó la querellante de 31 años, que devuto su vehículo para observar una residencia que estaba a la venta y otro carro se le atravesó impidiendo su paso.

Acto seguido, se bajaron dos encapuchados vestidos con ropa color negro y uno de ellos portaba un arma de fuego. Mediante intimidación y amenaza, le arrebataron de su muñeca un reloj marca Invicta y se llevaron un bulto color negro con $ 30,000 en efectivo.

La perjudicada resultó ilesa.

El caso es investigado por la la División de Robos del CIC de Bayamón.