La gasolinera Total ubicada en la avenida Laurel, en Bayamón, fue asaltada durante la madrugada de hoy, viernes, informó la Policía de Puerto Rico.

Según informó el querellante, a las 12:54 a.m. entraron dos hombres quienes mediante intimidación y amenaza, saltaron por encima del mostrador y vaciaron el dinero que había en la caja registradora.

También escaparon con varias cartones de cigarrillos.

Se desconoce el valor total de la mercancía robada y la cantidad de dinero del que se apropiaron.

La investigación se refirió a la División de Robos del CIC de Bayamón.