Asaltantes roban dinero y mercancía de una gasolinera en Bayamón
No se reportaron heridos.
La gasolinera Total ubicada en la avenida Laurel, en Bayamón, fue asaltada durante la madrugada de hoy, viernes, informó la Policía de Puerto Rico.
Según informó el querellante, a las 12:54 a.m. entraron dos hombres quienes mediante intimidación y amenaza, saltaron por encima del mostrador y vaciaron el dinero que había en la caja registradora.
También escaparon con varias cartones de cigarrillos.
Se desconoce el valor total de la mercancía robada y la cantidad de dinero del que se apropiaron.
La investigación se refirió a la División de Robos del CIC de Bayamón.