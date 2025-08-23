Un asalto a punta de cuchillo ocurrió en la mañana de este sábado en la farmacia Walgreens, localizada en la carretera PR-2, en el Centro Comercial Manatí Plaza, del mencionado pueblo, informó la Policía.

Los hechos ocurrieron a eso de las 6:05 a.m. y se reportó a través de una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1.

El informe policiaco indica que hasta la farmacia llegó “un individuo, el cual anunció el salto, el mismo poseía un arma blanca (cuchillo) y los despojó de $166 de la caja registradora”.

El individuo se marchó del lugar sin ocasionarle daño corporal al querellante.

El robo fue investigado por el agente Marcos Franqui, adscrito al Distrito de Manatí, quien transfirió la pesquisa a la División Delito contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Arecibo.