El cadáver de un hombre con impactos de bala fue localizado esta mañana, en el callejón Belén Ayala del barrio Sabana Abajo, en Carolina.

La oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico, informó que a eso de las 8:33 a.m. de hoy, jueves, se recibió una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 notificando sobre un herido de bala.

Al llegar los agentes a la escena, localizaron en el suelo el cuerpo baleado de Eliabner Figueroa Pizarro, de 33 años y residente en Carolina.

El occiso poseía expediente criminal por apropiación ilegal de piezas de vehículos a nivel estatal y se encontraba bajo probatoria federal por violación a la Ley de Armas.

La agente Johana López, adscrita a la División de Homicidios del (CIC) de Carolina, en unión a los fiscales José Villamarzo y Kristia Díaz, investigaron la esena.