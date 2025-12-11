Un hombre fue asesinado por gatilleros en la tarde de hoy, jueves, en la carretera PR-183 frente a una farmacia y una gomera, en San Lorenzo.

Según la Policía de Puerto Rico, no se reportaron heridos.

Las autoridades fueron alertadas a las 4:14 p.m. de hoy, jueves, sobre detonaciones en el lugar y al llegar los patrulleros junto a paramédicos encontraron el cadáver de un hombre en el interior de un vehículo con impactos de bala.

La División de Homicidios de Caguas junto al fiscal de turno investigan los hechos.