Un hombre fue asesinado en la madrugada de este viernes en hechos ocurridos en la carretera PR-174 en en pueblo de Bayamón, informó la Policía de Puerto Rico.

Según detalles preliminares de la Uniformada, el cadáver de la víctima, que presentaba varias heridas de bala, fue hallado en la entrada del sector Las Palmas, al lado de la Iglesia Discípulos de Cristo.

El occiso aún no ha sido identificado.

La División de Homicidios de Bayamón investiga junto al fiscal de turno.