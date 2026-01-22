Agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos al distrito de Río Grande, investigan una muerte violenta reportada a las 11:26 de la noche del miércoles, ocurrida en la carretera PR-959, kilómetro 0.5, en las parcelas Monte Bello del barrio Malpica, en este municipio.

Según la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre varias detonaciones en el lugar. Al llegar a la escena, los agentes encontraron el cuerpo baleado de un hombre que yacía en el interior de un vehículo marca RAM, modelo 1500, color gris oscuro, año 2022.

Las circunstancias del crimen aún se encuentran bajo investigación.

El occiso fue identificado como Abdiel Martínez Ortiz, de 46 años y residente de Río Grande.

La pesquisa quedó a cargo del agente Raúl Velázquez Paz, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo, en conjunto con la fiscal Karem Calo. Las autoridades continúan investigando los hechos.