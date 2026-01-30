Un hombre fue asesinado a balazos en la tarde de hoy, viernes, en la cancha de baloncesto del barrio Sabana Hoyos, en Vega Alta, informó la oficina de prensa de la Policía.

Los hechos se reportaron a las 4:30 p.m. a través del Sistema de Emergencias 9-1-1.

La División de Homicidios del CIC de Vega Baja tiene a cargo la pesquisa junto al fiscal de turno.

Al presente se desconocen las circunstancias que rodean el crimen.