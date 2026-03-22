Un hombre fue asesinado la noche de este sábado en hechos ocurridos en la carretera 576, sector Sabana Hoyos del barrio Idelfonso, en Coamo, informó la Policía de Puerto Rico.

Del informe preliminar de la Uniformada se desprende que una llamada al distrito alertó a los agentes sobre un cuerpo sin vida en el lugar.

Al llegar los uniformados a la escena, encontraron el cuerpo baleado de un hombre identificado como Bryan R. Bermúdez Martinez, de 31 años y residente de Santa Isabel.

El fiscal Gilberto Gierbolini, de la fiscalía de Aibonito, ordenó el levantamiento del cuerpo y envió al instituto de Ciencias Forense.

El agente Berrocales, adscrito al mencionado distrito, investigó preliminarmente y refirió el caso al agente Berrios, de la División de Homicidios del C.I.C de Aibonito.