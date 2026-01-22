Un hombre fue asesinado a eso de las 10:02 de la noche del miércoles en la carretera PR-928, ramal 183, en el sector Lirios Dorado del municipio de Juncos, informó la Policía de Puerto Rico.

De acuerdo con información preliminar de la Uniformada, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre varios disparos en el área.

Al llegar al lugar, los agentes localizaron dentro de una residencia el cuerpo baleado de un hombre, identificado como José E. Martínez Martínez, de 41 años.

Las circunstancias que rodean el crimen se encuentran bajo investigación. El agente Quiñones, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, junto a la fiscal Maribel Mojica, asumieron la pesquisa correspondiente.

Las autoridades exhortaron a cualquier persona que tenga información relacionada con este caso a comunicarse de manera confidencial con la Policía de Puerto Rico.