Un hombre fue ultimado en la madrugada de este sábado en Barrio Obrero, Santuce, informó la Oficina de Prensa de la Policía.

El crimen ocurrió a eso de las 2:50 a.m. en la marginal de la avenida Román Baldorioty de Castro, frente a la Plaza de los Salseros. Fue reportado a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertaba de disparos.

Al momento, el occiso no ha sido identificado. Este presentaba múltiples heridas de bala.

El agente Pérez, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, y la fiscal María Cruz Calderón están a cargo de la investigación.

Con este crimen, la cifra de asesinatos en este primer mes del año aumentó a 39.