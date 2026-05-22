Un hombre fue asesinado por impactos de bala esta tarde en la entrada del residencial Jardines de Sellés, en Río Piedras.

Se recibieron varias llamadas de alerta algunas al cuartel de la Policía y una por el Sistema de Emergencias 9-1-1 a las 2:24 p.m. de esta viernes notificando sobre detonaciones.

Al llegar los agentes encontraron el cadáver baleado de un hombre que no ha sido identificado, confirmó la oficina de prensa de la Policía.

Según datos preliminares, él o los gatilleros transitaba en un vehículo compacto color negro.

Personal de la División de Homicidios de San Juan junto al fiscal de turno tienen a cargo la pesquisa.