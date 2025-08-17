Un hombre fue asesinado a tiros frente al negocio Hawaii Bar, en la avenida Jesús T. Piñero, esquina con la calle César González, en San Juan, según informó la Policía de Puerto Rico.

El crimen fue reportado en la noche del sábado y es investigado por las autoridades.

De acuerdo con información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre una persona herida de bala en el lugar. Al llegar, los agentes encontraron el cuerpo de un hombre que presentaba múltiples impactos de bala.

El occiso, que no ha sido identificado, fue descrito como un hombre de tez negra, ojos marrones y cabello negro, con una estatura aproximada de 5’6” y un peso de 250 libras. Como seña particular, tenía una chiva corta. Al momento de su muerte vestía una chaqueta negra, pantalón tipo cargo del mismo color y unos tenis Jordan en negro y blanco.

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, en conjunto con la fiscal María del Mar Ortiz, están a cargo de la pesquisa. Las autoridades no han informado si hay sospechosos ni un posible móvil en este momento.