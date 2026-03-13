Asesinan a hombre y mujer resulta herida de bala en Río Piedras
Los hechos ocurrieron frente al Jardín Botánico.
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Un hombre fue asesinado y una mujer resultó herida de bala esta tarde, en la carretera PR-847 frente al Jardín Botánico, en Río Piedras.
Las autoridades fueron alertadas a las 3:38 p.m. de hoy, viernes, mediante una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1.
El cadáver del hombre fue hallado en el interior de una guagua marca Ford Transit.
La condición de la mujer herida de bala es de cuidado. Los paramédicos la trasladaron a una sala de emergencia.
La División de Homicidios de San Juan junto al fiscal de turno investigan la escena.