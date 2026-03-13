Un hombre fue asesinado y una mujer resultó herida de bala esta tarde, en la carretera PR-847 frente al Jardín Botánico, en Río Piedras.

Las autoridades fueron alertadas a las 3:38 p.m. de hoy, viernes, mediante una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1.

El cadáver del hombre fue hallado en el interior de una guagua marca Ford Transit.

La condición de la mujer herida de bala es de cuidado. Los paramédicos la trasladaron a una sala de emergencia.

La División de Homicidios de San Juan junto al fiscal de turno investigan la escena.