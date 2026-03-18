Un comerciante fue asesinado a media mañana de hoy, miércoles, en la carretera PR-159 del barrio Mavilla, en Corozal, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

Las autoridades fueron alertadas sobre una balacera en el lugar y encontraron al occiso, que estaba llegando a una tienda de batidas naturales, como Josué Israel Figueroa Serrano, de 40 años y vecino en Corozal.

Una cliente que se encontraba en el interior del negocio resultó con una herida superficial en un pie.

De acuerdo con la pesquisa, Figueroa Serrano, encargado de Hacienda Tranquilidad, se bajó de una guagua Toyota 4Runner color blanca, cuando se le apareó un vehículo desde el cual abrieron fuego, matándolo en el acto.

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Este poseía licencia para la portación de armas de fuego.

En la página de Facebook del negocio se publicó un mensaje de condolencias notificando su deceso.

“Con profundo dolor y tristeza informamos el fallecimiento de nuestro querido Josué. En este momento tan difícil, nos unimos como familia para honrar su vida, su legado y todo lo que construyó con tanto esfuerzo, pasión y dedicación. Hacienda Tranquilidad no solo es un negocio, es un sueño hecho realidad gracias a su visión. Pedimos respeto, comprensión y oraciones para su familia, amigos y todo nuestro equipo en este momento de duelo. Gracias por el apoyo y cariño de siempre”, lee la publicación.

La agente Arleen Fernández, adscrita a la División de Homicidios del CIC de Vega Baja, junto al fiscal Carlos Rodríguez, investigan la escena.