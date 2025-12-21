Una muerte violenta fue reportada anoche en el barrio Lirios, carretera 929, kilómetro 3.0, en el municipio de Juncos.

Según informó la Policía de Puerto Rico, en el lugar se encontró el cuerpo sin vida de un hombre identificado como Homar López Bonilla, de 53 años y residente de Juncos, que presentaba múltiples impactos de bala.

En la escena se localizaron numerosos casquillos de bala, entre ellos de calibre 9 mm. Los paramédicos Calderón y Trujillo confirmaron la ausencia de signos vitales al llegar al lugar.

Agentes de la División de Homicidios del CIC de Caguas se hicieron cargo de la investigación, en conjunto con la fiscal Sonia Rodríguez, quien ordenó el traslado del cuerpo al Instituto de Ciencias Forenses para continuar con las diligencias.