Un hombre fue asesinado esta mañana en la carretera PR-535, del barrio Río Cañas Abajo, en Juana Díaz.

Según informes preliminares, el crimen se reportó a las 10:00 a.m. de hoy, viernes, a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, por motivos que se investigan.

Al llegar a la escena los patrulleros encontraron sobre el pavimento el cadáver baleado de un hombre, que no ha sido identificado.

Agentes de la División de Homicidios, en unión al fiscal de turno, investigan la escena.