Un hombre murió en horas de la noche del viernes, tras llegar herido de bala a un hospital en Aibonito.

Según la información preliminar, los hechos se registraron en frente a Empresas To-Ricos, en la carretera 14, barrio Asomante del mencionado municipio.

Tras la balacera, el perjudicado fue trasladado a un hospital, donde murió a eso de las 10:20 de la noche.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de la Policía en Aibonito investigan el crimen.