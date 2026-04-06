La Policía investiga el asesinato de un hombre registrado esta tarde en la calle 8, intersección con la calle 9, de la comunidad Villa Colombo, en Vega Baja.

Según información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre disparos en el lugar. Al llegar, agentes del distrito policiaco encontraron el cuerpo de un hombre con heridas de bala y sin signos vitales.

Al momento, el occiso no ha sido identificado y se investigan las circunstancias que rodean estos hechos.

Personal de la División de Homicidios del CIC de Vega Baja se hizo cargo de la investigación en conjunto con el fiscal de turno.