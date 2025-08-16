Un hombre fue asesinado anoche, en la calle Surana, cerca de la entrada de la urbanización Estancias de Campollano, en San Juan, reportó la oficina de prensa del Negociado de la Policía de Puerto rico (NPPR).

El occiso no ha sido identificado.

Según la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una persona tirada en el pavimento.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron el cuerpo de un hombre que presentaba una herida de bala.

El hombre tenía la tez blanca, cabello castaño, ojos marrones, de aproximadamente 220 libras de peso y 5’9” de estatura.

Como señas particulares, tenía bigote, barba y varios tatuajes en distintas partes del cuerpo, incluyendo el nombre “Sofía”, otro con la palabra “Tata”, un símbolo de notas musicales, unos dados y un símbolo de Jordan, entre otros.

Vestía un pantalón negro y una t-shirt azul oscuro.

El agente Travieso, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, y el fiscal Adrián Albors están encargados de la pesquisa.