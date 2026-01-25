La Policía investiga un asesinato ocurrido en la mañana de hoy, domingo, en el barrio Jaguas, en Gurabo.

Según la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 a eso de las 9:40 de la mañana alertó a la Policía de la situación, en el kilómetro 9.6 de la carretera 941.

Al llegar los agentes al lugar, encontraron, al fondo de un precipicio, el cuerpo de un hombre sin signos vitales.

Al momento, el occiso no ha sido identificado. Fue descrito como de tez trigueña, delgado, de entre 30 y 35 años, unos 5 pies y 7 pulgadas de estatura, y vestía camisa negra, mahón azul, gorra roja y tenis marca Jordan de color negro, rojo y azul. El cuerpo presentaba signos de violencia.

Personal adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Gurabo, en unión a la fiscal de turno, se hicieron cargo de la pesquisa.

La Policía exhorta a la ciudadanía a que, de poseer cualquier información que pueda ayudar al esclarecimiento de este, o cualquier otro caso, se comunique al 787-343-2020. También puede contactar a la Policía a través de las redes sociales X, en @PRPDNoticias, y Facebook, en www.facebook.com/prpdgov.