Un doble asesinato se reportó esta tarde en el kilómetro 7.4 de la carretera PR-971 del barrio Río Arriba, en Ceiba.

Según informes preliminares de la Policía, se recibió una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 a las 3:06 p.m. reportando detonaciones en el lugar.

Cuando llegaron los patrulleros encontraron los cadáveres de un hombre y una mujer sobre el pavimento.

Agentes adscritos a la División de Homicidios de Fajardo junto al fiscal de turno investigan la escena.