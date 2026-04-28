Un hombre fue acribillado a balazos esta tarde en la cancha de baloncesto del residencial Zenón Díaz Valcárcel, en Guaynabo.

Según informó la oficina de prensa de la Policía, las autoridades fueron alertadas a eso de las 2:30 p.m. sobre detonaciones en el lugar y cuando llegaron los patrulleros por el edificio 14, encontraron el cadáver con impactos de bala de un hombre.

Se desconoce la identidad de la víctima.

Personal de la División de Homicidios del CIC de Bayamón junto al fiscal de turno investigan la escena.