Un jardinero que fue contratado para acondicionar un terreno baldío fue asesinado de varios impactos de bala en el en el sector Las Viudas, barrio Jacagüas, en Juana Díaz.

Policías Municipales de Juana Díaz fueron alertados a eso de las 8:35 a.m. sobre el crimen y al llegar a la escena encontraron al hombre baleado sin signos vitales.

La víctima, identificada como Luis E. Rodríguez Muñoz, de 43 años y vecino del residencial Leonardo Santiago, en Juana Díaz, fue tiroteada mientras limpiaba la parcela por varios individuos desde un vehículo compacto.

El director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, inspector Daniel Justiniano, indicó que en esta etapa preliminar no se ha establecido el motivo del crimen.

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La víctima tenía antecedentes penales por violencia doméstica y la ficha más reciente por violación a la Ley de Sustancias Controladas tiene fecha del 2023. Se desconoce la disposición de estos casos en el tribunal.

Como evidencia se recuperaron múltiples casquillos de rifle.

El agente Carlos Cabán Olmeda, de la División de Homicidios del CIC de Ponce, investigó la escena junto a la fiscal Natalia Pizarro.

Con este crimen la cifra de asesinatos ascendió a 111, uno más, que los reportados a esta fecha en el 2025.