Disputas por celos entre una pareja joven con solo tres meses de convivencia culminó en la tarde de ayer, martes, en un feminicidio íntimo y suicidio en un paraje solitario del sector Junco del barrio Tallaboa Poniente, en Peñuelas.

El empleado de mantenimiento Jorge Daniel Arman Cordero de 20 años, había planificado el terrible desenlace ya que publicó en sus redes sociales un “selfie” en el que se observa la culata de un arma de fuego en el bolsillo de su abrigo con una banda rosada, mientras hacía la señal del dedo medio, como una forma de expresar su ira y desprecio a la vida.

“Él aparentemente, ya lo tenía en su mente, llama a su amigo y le dice pasa por este lado que voy a hacer algo. ¿El amigo le pregunta qué vas a hacer chico? Y le responde pasa, pasa y le cuelga el teléfono. Cuando el amigo pasa los encontraron muertos", narró el inspector Daniel Justiniano, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce.

Entre las piernas del homicida se encontraba la pistola utilizada. La misma no aparece registrada, ni el joven tampoco poseía licencia para su portación. El arma es muy parecida a la que se observó en la foto que publicó, comentó.

Las autoridades fueron alertadas a través del Sistema de Emergencias a las 2:30 p.m. tras su amigo hallar la aterradora escena en el interior de un automóvil Toyota Corolla, color gris y del 2010, con los dos cadáveres en su interior.

La víctima fue identificada como Keitshalys Rodríguez Figueroa y ambos convivían hace solo tres meses en el barrio Indios en Guayanilla. La fallecida estaba a cargo de cuido de un familiar.

Algunas de las personas entrevistadas por los investigadores admitieron que conocían de las discusiones que tenían, no obstante, nunca se radicaron querellas por violencia doméstica ni tampoco solicitados órdenes de protección.

“Había incidentes previos, pero ninguno reportado a la Policía, según las entrevistas que se hicieron. Discusiones problemas de celos, aquí el detonante fue por celos de parte y parte”, detalló Justiniano.

Una vez se culminen las entrevistas de rigor se cierra el caso. Luego, estos expedientes se envían a la oficina de estadísticas y a la Oficina de la Procura de las Mujeres para reunirse varios comités en busca de obtener alguna sugerencia para prevenir estos casos.

“Si alguna persona sabe de algún tipo de maltrato, de negligencia, de violencia intrafamiliar, entre una pareja, los vecinos o la familia que de la alerta a tiempo. Estas muchachas que están empezando a vivir los padres tienen que hablarle de lo que es la violencia de género, el maltrato. Si tu pareja te dice no te quiero vestida así, no te quiero llegando a tal hora, no te quiero hablando con tal persona. Esas son algunas de las banderas de alerta que los mismos familiares tienen que alzarlas”, exhortó Justiniano.

Agregó que en estos casos la violencia suele ir en escalada, “es un ciclo, quizás hoy empiezan con una discusión, mañana es una mala palabra, pasado un empujón, sigue escalando”.

Con este asesinato ascienden a 11 los feminicidios íntimos reportados este año, una diferencia de cuatro menos si se compara con la misma fecha el año pasado cuando ocurrieron 15.