Una mujer de 29 años pasó el susto de su vida, luego de que un vehículo se le atravesara mientras conducía por la avenida Las Cascadas, en Toa Alta, y un individuo disparara en su contra en tres ocasiones, informó la Policía.

Los hechos ocurrieron a eso de las 6:58 p.m. de ayer, viernes.

El informe policiaco indica que, “alegó la querellante, una mujer de 29 años, que mientras transitaba por la mencionada dirección, observó un vehículo color oscuro, atravesado en la vida de rodaje obstruyendo el tránsito. Un individuo se bajó del auto y utilizando un arma de fuego le realizó tres disparos, provocando que se accidentara, impactando una palma y su vehículo se apagara, posteriormente. El agresor le causó daños al cristal y la agredió en el área del rostro, luego se marchó del lugar”.

La agente Miosotis Ortega, adscrita al distrito policiaco de Toa Alta, investigó preliminarmente. El caso se refirió a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón para que continúen con la pesquisa.