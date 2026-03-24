Personal del Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico atiende un escape de oxígeno reportado esta noche en el área de los tanques de reserva, ubicados en el exterior del Hospital Universitario, en el Centro Médico de Río Piedras.

Al momento, no se han reportado personas heridas, se informó. Tampoco se han realizado desalojos.

Personal del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (Emergencias Ambientales) también se encuentra en el lugar.

El capitán Félix Morales, del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, está a cargo de la escena.