Un joven de 23 años y que figuraba como prófugo de la justicia desde el 2024 fue arrestado por agentes de la División de Inteligencia y Arrestos del área de Humacao.

Sin embargo, quedó libre bajo fianza.

Se trata de Javián Miguel González Camacho, conocido como “El nene” y residente de Humacao. Contra este besaba una orden de arresto por violación al artículo 109 por agresión grave, del Código Penal. La orden fue expedida por la jueza Enid C. Rivera, con una fianza de $15,000, la cual había sido diferida por el Programa de Servicios con Antelación al Juicio (PSAJ).

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Durante el arresto, realizado en barrio Pasto Viejo de Humacao, a González Camacho se le ocupó un arma de fuego tipo pistola, marca Glock modelo 17, cargada con 17 municiones calibre 9 milímetros, para la cual no poseía licencia de portación.

El caso fue consultado con el fiscal Juan Hernández, de la Fiscalía de Humacao, quien instruyó radicar cargos por violación al artículo 6.05 de la ley 168 de armas.

La prueba fue presentada ante la jueza Rivera, quien determinó causa para arresto e impuso una fianza adicional de $25,000, también diferida por PSAJ. Quedó en libertad.

El agente Luis D. Rosa Rivera, adscrito a la División de Inteligencia y Arrestos de Humacao, estuvo a cargo del caso.

El imputado quedó citado para el 19 de mayo de 2026, fecha en la que se celebrará la vista preliminar.