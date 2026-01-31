Un hombre fue acusado de “realizar declaraciones o alegaciones falsas sobre un delito” por hechos que alegadamente ocurrieron el 8 de noviembre de 2025, informó la Policía.

Según se detalló en un informe de novedades, Diego F. Pagán Cortés, de 47 años y residente en Guaynabo, denunció ante la Policía que en la fecha mencionada fue víctima de un robo de auto y que, en medio de este hurto, lo secuestraron. Todo el incidente supuestamente ocurrió detrás de un negocio en Guaynabo.

La Policía investigó los hechos. Detectó que “resultó ser falsa”, dice el informe.

Por su denuncia alegadamente falsa, la fiscal Jennifer Reyes le radicó a Pagán Cortés una violación al Código Penal, en el artículo 268.

El juez Juan Portell, del Tribunal de Bayamón, encontró causa para arresto y le fijó una fianza de $5,000, la cual prestó. Fue citado para la vista preliminar el próximo 12 de febrero.

La agente Jessica Rosa, bajo la supervisión de la sargento Jackeline Acevedo, adscrita al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, investigó.