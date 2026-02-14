Una mujer de 26 años fue atrapada en su vehículo con artículos que presuntamente hurtó de una tienda en Santurce, luego de que no lograra que le cambiaran unos artículos para los cuales no tenía recibo de compra, informó la Policía.

El incidente se suscitó ayer, jueves, en Walmart de la Parada 18.

Según el informe policiaco, Laura M. Then Eli, de 26 años y vecina de Bayamón acudió a la tienda para supuestamente “cambiar unos artículos sin recibo en Servicio al Cliente, lo cual le negaron. Posteriormente, cogió un carrito de compras y fue por toda la tienda cogiendo mercancía y echándola a un bulto y al carrito de compras. Una vez terminó, se dirigió hacia al estacionamiento por el ascensor, sin pagar. Sin embargo, al llegar al P1 e ir hacia su carro, la detuvieron y escoltan hacia la oficina. Al verificar, se estaba apropiando de mercancía valorada en $1,454.08 sin IVU (Impuesto de Venta y Uso)“.

A la mujer se le imputaron cargos por apropiación ilegal agravada, bajo el Código Penal. La jueza Arelys Ortiz Rivera, del Tribunal de San Juan, determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $5,000, la cual prestó. Fue fichada y dejada en libertad hasta la vista preliminar, pautada para el 26 de febrero.