Agentes de la División de Vehículos Hurtados de San Juan, arrestaron en la intersección de la calle Carrión Maduro con la avenida Manuel Fernández Juncos, a Christian E. Prieto Rivera, de 31 años, vinculado con delitos de apropiación ilegal de una guagua y de un arma de fuego.

De acuerdo con la investigación, a las 6:45 a.m. del 27 de abril el imputado transitaba en una scooter por la calle Cerra, en Santurce y aprovechó el descuido de un conductor, quien había dejado su camioneta marca Toyota Tundra color rojo, encendida, frente a las facilidades de una empresa privada, apropiándose de esta.

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El mismo día el vehículo fue recuperado en un sector de Santurce y mediante análisis de vídeos de seguridad y prueba pericial fue vinculado con el hurto.

Christian E. Prieto Rivera, enfrenta cargos por el hurto de una guagua, mercancía y una pistola, en Santurce. ( Suministrada por la Policía )

Una vez se conoció su identidad, en la noche del martes, agentes de varias divisiones de la Policía estatal y Municipal de San Juan, lo localizaron y arrestaron.

Tras ser detenido admitió su participación en los hechos, incluyendo la apropiación del vehículo, de mercancía no detallada y de una pistola de calibre 9 milímetros.

El agente David Cortés Torres, consultó el caso y se le radicaron cargos por apropiación ilegal de vehículo, hurto de propiedad y hurto de arma de fuego.

La jueza Arelis M. Ortiz Rivera, del Tribunal de San Juan, luego de evaluar la prueba determinó causa para arresto en las tres denuncias, imponiendo una fianza de $20,000 por cada cargo, para un total de $60,000, la cual no fue prestada.

Este fue fichado e ingresado en la Institución Penal 705 de Bayamón, en espera de la vista preliminar.