Atrapan con las manos en la masa a pillo que desmantelaba una ATH
Intentaba extraer dinero cuando fue sorprendido por policías del precinto de Hato Rey.
Policías del precinto de Hato Rey atraparon a un hombre que se encontraba desmantelando un cajero automático en la sucursal del Banco Popular de la avenida Franklin Delano Roosevelt, en Puerto Nuevo.
Los hechos se reportaron a las 2:10 a.m. de hoy, martes, cuando los agentes sorprendieron en plena fechoría a Yamil Pellot Montes de 31 años y residente en Puerto Nuevo
Este posee antecedentes penales por hurto de vehículo. Se desconoce la disposición del caso.
El caso fue referido a la División de Investigaciones de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas.