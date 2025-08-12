( Suministrada por la Policía )

Policías del precinto de Hato Rey atraparon a un hombre que se encontraba desmantelando un cajero automático en la sucursal del Banco Popular de la avenida Franklin Delano Roosevelt, en Puerto Nuevo.

Los hechos se reportaron a las 2:10 a.m. de hoy, martes, cuando los agentes sorprendieron en plena fechoría a Yamil Pellot Montes de 31 años y residente en Puerto Nuevo

Este posee antecedentes penales por hurto de vehículo. Se desconoce la disposición del caso.

El caso fue referido a la División de Investigaciones de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas.