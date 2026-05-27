Agentes estatales y federales capturaron anoche en la calle Amapola de la urbanización Vista Alegre, en Villalba al fugitivo Eliezer Hernández Torres, buscado por narcotráfico.

Contra Hernández Torres pesaba una orden de arresto por narcotráfico como resultado de una investigación de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés).

Eliezer Hernández Torres era buscado por las autoridades federales por narcotráfico. ( Suministrada )

Este fue llevado al Tribunal Federal en Puerto Rico para la vista inicial.

En el lugar también se arrestó a Michael Santiago Colón y residente en Villalba, a quien se le ocupó un arma de fuego en el interior de un vehículo, para la cual no poseía licencia de portación.

A Michael Santiago Colón le ocuparon un arma de fuego. ( Suministrada )

Este se encuentra en probatoria por un caso de sustancias controladas en los Estados Unidos.

Se consultará con la fiscalía la posibilidad de radicarle cargos por violación a la Ley de Armas, lo que revocaría su probatoria.

Personal de las oficinas de HSI Ponce, el Servicio de Alguaciles Federales, la División de Inteligencia de FURA y la División de Inteligencia y Arrestos de Ponce, participaron en el plan de trabajo.