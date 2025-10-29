Agentes adscritos a la División Drogas y Narcóticos de Arecibo aprehendieron ayer, martes, a un adolescente de 17 años durante un plan de trabajo de vigilancia y arrestos en la comunidad Villas de Florida, en ese municipio.

En la intervención se ocupó 44 bolsitas y seis envases con marihuana, 38 bolsitas con cocaína, 35 bolsitas y 104 cápsulas con “crack”, 62 “decks” de heroína y $295 en efectivo.

El caso se refirió a la División de Asuntos Juveniles del CIC de Arecibo y con el Procurador de Menores para que determine si se le radicarían faltas.